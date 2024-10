Justcalcio.com - Bonmati sogna altri titoli al Barcellona dopo la vittoria del Pallone d’Oro Femminile

(Di martedì 29 ottobre 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Aitanaha detto che punta a vincere piùcon ilaver vinto il suo secondolunedì.ha vinto il premio 2023aver aiutato il suo club a trionfare nella massima serie spagnola e nella Women’s Champions League, oltre a guidare la Spagna alla sua prima Coppa del Mondo. La spagnola ha continuato la sua ottima forma per club e nazionale l’anno successivo, vincendo tutti i trofei possibili a livello di club la scorsa stagione mentre il Barça si è assicurato una storica quadrupla. Ha fatto parte anche della Spagna che,il successo in Coppa del Mondo, ha vinto la prima edizione della Women’s Nations League, segnando in finale contro la Francia.