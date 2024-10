Benedetto “Report”: mandare in onda i finti scoop contro il centrodestra è stata l’arma vincente (Di martedì 29 ottobre 2024) Alla fine è finita che i Liguri hanno spernacchiato platealmente Sigfrido Ranucci e “Report” mandando loro un bel “vaffa”. Perché tra le pieghe non tanto secondarie del voto regionale era piombata la querelle sul servizio contro il “sistema Liguria” che il conduttore ha mandato in onda ad urne aperte. Ne era nato un contenzioso contro “Report” a qualche giorno dal voto, con il centrodestra sulle barricate. Come si fa così platealmente a mandare in onda un servizio la domenica sera, che avrebbe potuto condizionare il voto che si sarebbe protratto fino alle 15 del lunedì successivo? Bloccare e rimandare il programma alla domenica successiva era una delle richieste. Malgrado gli appelli, la Rai ha scelto di non intervenire. E noi tiriamo un respiro di sollievo: ha fatto benissimo. Secoloditalia.it - Benedetto “Report”: mandare in onda i finti scoop contro il centrodestra è stata l’arma vincente Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Alla fine è finita che i Liguri hanno spernacchiato platealmente Sigfrido Ranucci e “” mandando loro un bel “vaffa”. Perché tra le pieghe non tanto secrie del voto regionale era piombata la querelle sul servizioil “sistema Liguria” che il conduttore ha mandato inad urne aperte. Ne era nato un contenzioso” a qualche giorno dal voto, con ilsulle barricate. Come si fa così platealmente ainun servizio la domenica sera, che avrebbe potuto condizionare il voto che si sarebbe protratto fino alle 15 del lunedì successivo? Bloccare e riil programma alla domenica successiva era una delle richieste. Malgrado gli appelli, la Rai ha scelto di non intervenire. E noi tiriamo un respiro di sollievo: ha fatto benissimo.

