Atalanta vs Monza: le probabili formazioni (Di martedì 29 ottobre 2024) Gara valida per la decima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Le due squadre faranno di tuuto per portare a casa i tre punti, con i bergamaschi che sono tornati in zona CHampions e i brianzoli che invece sono ancorati nei bassifondi della classifica. Atalanta vs Monza si giocherà mercoledì 30 ottobre 2024 alle ore 20.45 presso il Gewiss Stadium. Atalanta VS Monza: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo qualche scivolone di troppo ad inizio stagione, i bergamaschi si stanno riassestando tanto da aver già raggiunto il quarto posto. La squadra di Gasperini è reduce da tre vittorie consecutive , di cui l’ultima ottenuta un rotondo 6-1. Adesso sotto con i brianzoli per ottenere altri tre punti. Sport.periodicodaily.com - Atalanta vs Monza: le probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com (Di martedì 29 ottobre 2024) Gara valida per la decima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Le due squadre faranno di tuuto per portare a casa i tre punti, con i bergamaschi che sono tornati in zona CHampions e i brianzoli che invece sono ancorati nei bassifondi della classifica.vssi giocherà mercoledì 30 ottobre 2024 alle ore 20.45 presso il Gewiss Stadium.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo qualche scivolone di troppo ad inizio stagione, i bergamaschi si stanno riassestando tanto da aver già raggiunto il quarto posto. La squadra di Gasperini è reduce da tre vittorie consecutive , di cui l’ultima ottenuta un rotondo 6-1. Adesso sotto con i brianzoli per ottenere altri tre punti.

