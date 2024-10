Asili nido aperti con il PNRR al Sud, ma adesso “mancano i soldi per gestirli a causa dei tagli”. Protestano i sindaci, l’opposizione e sindacati (Di martedì 29 ottobre 2024) I sindaci italiani esprimono forti preoccupazioni riguardo alla sostenibilità dei nuovi Asili nido finanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La possibilità di un taglio ai finanziamenti per la gestione delle strutture mette a rischio l'obiettivo stabilito nella Legge di Bilancio 2022, che prevede di garantire una copertura del 33% entro il 2027. La questione solleva proteste, in particolare da parte delle amministrazioni del Sud Italia, che temono un ulteriore svantaggio per i bambini e le famiglie meridionali. L'articolo Asili nido aperti con il PNRR al Sud, ma adesso “mancano i soldi per gestirli a causa dei tagli”. Protestano i sindaci, l’opposizione e sindacati . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Iitaliani esprimono forti preoccupazioni riguardo alla sostenibilità dei nuovifinanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (). La possibilità di uno ai finanziamenti per la gestione delle strutture mette a rischio l'obiettivo stabilito nella Legge di Bilancio 2022, che prevede di garantire una copertura del 33% entro il 2027. La questione solleva proteste, in particolare da parte delle amministrazioni del Sud Italia, che temono un ulteriore svantaggio per i bambini e le famiglie meridionali. L'articolocon ilal Sud, maperdei”.

I timori, sempre più accentuati, sono stati innescati da una possibile sforbiciata al fondo per le spese di gestione che manderebbe in fumo l'obiettivo fissato dal governo con la legge di Bilancio 202 ...

Nel 2022, il Comune ha presentato 14 candidature per realizzare di sana pianta o riqualificare scuole per i più piccoli. Dossier fa il punto su tutti gli interventi in corso e su quelli invece tramont ...

Dagli ultimi dati Istat elaborati dalla Cgil (2023) si evince che in Italia ci sono in totale 350 mila asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia. Significa quindi che solo il 28% dei ...

Il nido di Verano Brianza torna a casa: riqualificata con fondi Pnrr, la struttura accoglierà più bambini. Lavori in corso per il ritorno post-vacanze.