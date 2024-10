Ilfattoquotidiano.it - Annibale, gli elefanti, i sandali e la Groenlandia verde: in un saggio tutte le bugie sul cambiamento climatico

(Di martedì 29 ottobre 2024)che valica Alpi senza ghiaccio con gliperché il ghiaccio non c’era, il condottiero Erik il Rosso che approda nella “, i romani in tunica perché “faceva più caldo di oggi”: di clima oggi si parla di più ma, come spiega – nel libro Ha sempre fatto caldo. E altre comodesul(Aboca) – Giulio Betti, meteorologo e climatologo presso l’Istituto di Biometeorologia del CNR e il Consorzio LaMMA (Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale), dubbi leciti convivono con “teorie bislacche, fake news e mezze verità”. Meteorologia e climatologia, uguali non sono Nel gennaio 2024, la penisola scandinava è stata interessata da bufere di neve e temperature anche di -40 °C. Per alcuni si è trattata di una confutazione del riscaldamento globale, ma in verità nel resto del Pianeta “le temperature sono state ben superiori alla media”.