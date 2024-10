Angelo Radica confermato presidente nazionale delle Città del Vino, un impegno per la promozione del territorio abruzzese (Di martedì 29 ottobre 2024) Angelo Radica, sindaco di Tollo, è stato riconfermato all'unanimità presidente nazionale dell’associazione Città del Vino per il triennio 2024-2027. La nomina, avvenuta nel corso della convention nazionale tenutasi a Stresa, vede Radica alla guida dell’associazione che riunisce oltre 500 comuni Chietitoday.it - Angelo Radica confermato presidente nazionale delle Città del Vino, un impegno per la promozione del territorio abruzzese Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024), sindaco di Tollo, è stato riall'unanimitàdell’associazionedelper il triennio 2024-2027. La nomina, avvenuta nel corso della conventiontenutasi a Stresa, vedealla guida dell’associazione che riunisce oltre 500 comuni

