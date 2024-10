Wta Jiujiang 2024 | programma orari e ordine di gioco martedì 29 ottobre con Trevisan e Bronzetti

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ile gliper quanto riguarda la giornata di29del Wta 250 di. Comincia il cammino sul cemento cinese delle due tenniste italiane impegnate, vale a dire Martinae Lucia. La prima sfida la beniamina di casa Zheng, la seconda la qualificata thailandese Sawangkaew. Di seguito, l’dicompleto di giornata. CENTER COURT dalle 05:00 – Fett vs S.Zheng a seguire – W.Zheng vsa seguire – Hontama vs Wei a seguire – Zhang vs (2) Sramkova COURT 1 dalle 05:00 – Liu vs Yao a seguire – (7)vs Sawangkaew a seguire – Siegemund vs (3) Uchijima COURT 2 dalle 05:00 – You vs Golubic a seguire – Bondar vs Hartono Wtadi29conSportFace.