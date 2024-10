Anteprima24.it - VIDEO/ Estetisti a confronto con i Nas: i confini tra bellezza e medicina

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutie operatori del settore a “lezione” con Confartigianato Imprese e con i carabinieri Nas di Salerno per ricevere le chiavi per aprire le porte di sicurezza e legalità. Il convegno – tenutosi alla camera di commercio di Salerno – organizzato da Confartigianato alla presenza della presidente regionale del comparto estetica Franca Maresca ha voluto porre l’accento sulla legge 1/90 e sull’aggiornamento in merito a tematiche cruciali legate alla sicurezza, alla conformità normativa e alla tutela nel settore estetico. Il momento formativo e informativo ha rappresentato un appuntamento annuale imperdibile per le professioniste del settore.