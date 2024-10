Urso “Governo in campo per la ripartenza dell’Emilia-Romagna” (Di lunedì 28 ottobre 2024) BOLOGNA (ITALPRESS) – “Siamo in campo, abbiamo esteso la legge sulle aree di crisi al territorio alluvionato, il bando che abbiamo emesso ha avuto un significativo riscontro. C’è un primo stanziamento di 50 milioni di euro per le imprese”. Lo dice il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell’inaugurazione della Casa del Made in Italy a Bologna. xn4/sat/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Urso “Governo in campo per la ripartenza dell’Emilia-Romagna” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) BOLOGNA (ITALPRESS) – “Siamo in, abbiamo esteso la legge sulle aree di crisi al territorio alluvionato, il bando che abbiamo emesso ha avuto un significativo riscontro. C’è un primo stanziamento di 50 milioni di euro per le imprese”. Lo dice il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, a margine dell’inaugurazione della Casa del Made in Italy a Bologna. xn4/sat/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo

Urso “Governo in campo per la ripartenza dell’Emilia-Romagna”

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La visita in città per il taglio del nastro della Casa del Made in Italy, in via Nazario Sauro: “Un luogo dove si possa trovare uno Stato amico” ... (ilrestodelcarlino.it)

Il ministro del Made in Italy Adolfo Urso e il commissario straordinario di Acciaierie d’Italia, Giancarlo Quaranta, percorrono la rampa del campo di colata e salgono sul piano tubiere. Sono le primis ... (informazione.it)

Il Governo terrà ... mettere in campo, noi lo mettiamo nell’ottica di consentire allo stabilimento di poter riprendere quello che è il percorso sulla base delle valutazioni che hanno fatto i ... (quotidianodipuglia.it)

"rappresenta un passo importante nel piano di ripartenza di Acciaierie d'Italia e conferma l'impegno dei commissari straordinari, del governo italiano e dell'azienda di procedere al ripristino ... (msn.com)

Il 15 ottobre a Taranto si celebrerà la ripartenza dell’altoforno 1 delle Acciaierie d’Italia, fermo da oltre un anno per lavori di manutenzione. L’evento, che si terrà alla presenza del ministro ... (pugliapress.org)