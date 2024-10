Metropolitanmagazine.it - Un libro di Iceberg per festeggiare i 50 anni del brand sportswear più amato dalla scena hip-hop americana

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Un volume edito da La Nave di Teseo racconta la storia di un celebre, citato anche da Jay-Z in un suo brano. Si chiama “1974-2024 Rewind-Fast Forward”, e ripercorre mezzo secolo di moda attraverso nascita e sviluppo del marchio di luxury. Senza dimenticare che è stato uno dei primi marchi al mondo ad aver portato l’universo dei cartoon nella moda, nel 1981. Il segreto del suo successo? Non solo collezioni sempre originali e di tendenza, ma anche un fortissimo legame con la musica. Il volume è curato da Angelo Flaccavento e narrato visivamente da Luca Stoppini. Presenta inoltre un saggio di Flaccavento sull’evolversi delle identità stilistiche del, e uno studio di Marta Franceschini sul distretto romagnolo come territorio trainante del Made in Italy e base del successo.