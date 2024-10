Anteprima24.it - Un kg di droga in auto, la Polizia arresta due uomini con precedenti

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiAll’interno della loro, ben occultata sotto il sedile anteriore destro, custodivano una busta con dieci panetti di hashish del peso complessivo di circa un chilogrammo i due soggettiti ieri dalladi Stato: un 59enne della provincia di Caserta condi, anche specifici, e un 46enne algerino, irregolare sul territorio nazionale e condiper detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I due sono stati fermati dagli agenti della sottosezioneStradale di Napoli Nord che percorrevano l’strada A1 da Napoli in direzione di Caserta, Altro episodio a San Giovanni a Teduccio, periferia di Napoli, dove laha intercettato e sequestrato un’vettura clonata. Per questo è stato denunciato per riciclaggio, ricettazione e falso un 60enne.