'Trick or drink' al Bahia 51 (Di lunedì 28 ottobre 2024) Giovedì 31 ottobre 2024 a partire dalle ore 19.00 appuntamento a Catania al Bahia51 con l'evento dal titolo 'Trick or drink'. Musica, intrattenimento, la pinsa preferita ed un buon drink. Per chi si vestirà a tema tuti i drink a 5€. Cataniatoday.it - 'Trick or drink' al Bahia 51 Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Giovedì 31 ottobre 2024 a partire dalle ore 19.00 appuntamento a Catania al51 con l'evento dal titolo 'or'. Musica, intrattenimento, la pinsa preferita ed un buon. Per chi si vestirà a tema tuti ia 5€.

'Trick or drink' al Bahia 51

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Se c’è un cocktail che è stato “divisivo” nell’ultimo ventennio, questo è senza dubbio lo Spritz. Tanto gli addetti ai lavori quanto i clienti paiono non dover mai trovare pace quando si parla di questo drink: qual è la sua origine? Con quale ... (Gamberorosso.it)

Re Carlo e Camilla hanno vissuto un’esperienza intensa a Samoa che li ha visti protagonisti di una cerimonia speciale dove si sono presentati con look bianchi coordinati e durante la quale il Sovrano è stato nominato “Gran Capo”. La coppia pare ... (Dilei.it)

We have gathered all the information for you in one convenient spot, but please keep in mind that these are subject to change. We do our best to keep everything updated, but something might be out of ... (allevents.in)

Thanks for subscribing! Look out for your first newsletter in your inbox soon! The best of Los Angeles for free. Sign up for our email to enjoy Los Angeles without spending a thing (as well as som ... (timeout.com)

Make Halloween extra fun with these creative non-candy trick-or-treat goodies that kids will love. Photo credit: Depositphotos. Non-candy treats offer a healthier alternative for kids. Candy treats ... (fooddrinklife.com)