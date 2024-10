Lanazione.it - Tre giornate in ricordo dei combattenti aretini della Grande Guerra

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Arezzo, 28 ottobre 2024 – Treper ricordare il contributo e il sacrificio deidurante la PrimaMondiale per il completamento dell’unità nazionale. Tra sabato 2 e lunedì 4 novembre, in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, l’Istituto del Nastro Azzurro di Arezzo sarà impegnato in una serie di commemorazioni in prossimità di monumenti, lapidi e cippi diffusi in tutto il territorio provinciale per rendere omaggio ai caduti e per mantenere viva la memoria del loro sacrificio come occasione anche per ribadire l’importanza di costruire una cultura di pace.