Torino Cairo smentisce possibile cessione a Red Bull | Non ho alcuna intenzione di vendere

(Di lunedì 28 ottobre 2024) “Non hodiil“. Lo dice chiaro e tondo Urbano, presidente dei granata, che al telefono con l’ANSA ha smentito l’indiscrezione de La Stampa in merito ad un presunto incontro con il gruppo Redper ladel club. “Non c’è nulla di vero, non ho incontrato nessuno. Almeno hanno fatto un upgrade dopo che, in passato, scrissero che avrei venduto a un tale Ciucciariello” ha ribadito. Secondo il quotidiano – come si legge nell’articolo “Toro in vendita” –avrebbe incontrato tre volte alti emissari della Red“per parlare di unallargamento della collaborazione come main sponsor a partire dal 2025 e poi per valutare un interessamento all’acquisto dei granata“. Il numero uno delperò ha smentito categoricamente.