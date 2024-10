Quotidiano.net - Taglia le ali al pappagallo per non farlo volare. La cocorita estraeva i numeri del lotto per i turisti

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Napoli 28 ottobre 2024 - Avevato le ali al suo pappagallino per nonvia: gli serviva per ‘estrarre’ bigliettini con idelche offriva aiin cambio di denaro. È una storia atroce quella scoperta a Napoli, dove gli agenti della polizia municipale hanno denunciato e sanzionato un uomo per maltrattamento sugli animali. Non era la prima volta che il napoletano finisce nel mirino dei controlli per lo stesso reato. Il suo banchetto abusivo, che si trova in piazza San Gaetano, era diventato l’attrazione dei. La poveraera in una scatola di legno azzurro – con tanto di brillantini per attrarre l’attenzione – ed era stata addestrata ad estrarre idelcome una sorta di dea della fortuna. In cambio di quei biglietti, l’uomo si faceva pagare dai clienti. E, per evitare che l’animale volasse via, gli aveva reciso le penne.