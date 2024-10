Gaeta.it - Successo per l’inaugurazione di “Note di Vino e Armonie di Sapori” a Sant’Ambrogio di Valpolicella

(Di lunedì 28 ottobre 2024) L'evento "didi" ha catturato l'attenzione di tanti appassionati del buone della musica, segnando un'importante iniziativa per la famiglia Tinazzi. Svoltosi il 26 ottobre nella suggestiva cantina di pigiatura adi, l'evento ha riunito collaboratori, amici e stakeholder in un'atmosfera di festa e aggregazione. Con una bellissima cornice musicale a cura di un enologo dal talento fuori dal comune, l'evento ha avviato una serie di iniziative dedicate al consolidamento dei legami all'interno dell'azienda. Un concerto emozionante in un contesto unico Circondati dal fascino della bottaia, i partecipanti hanno avuto l'occasione di assistere a un concerto di violoncello, eseguito da Antonio Fabio Testa, un enologo con una carriera musicale di prim'ordine.