Silviana Siggillino riconfermata alla guida delle Acli Provinciali di Modena (Di lunedì 28 ottobre 2024) Silviana Siggillino è stata riconfermata presidente delle Acli Provinciali di Modena con voto unanime del neo eletto consiglio provinciale. Si conclude così il 28° Congresso delle Acli Provinciali di Modena che ha visto, presso il Tempio di Modena, l’elezione dei quindici consiglieri che Modenatoday.it - Silviana Siggillino riconfermata alla guida delle Acli Provinciali di Modena Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)è statapresidentedicon voto unanime del neo eletto consiglio provinciale. Si conclude così il 28° Congressodiche ha visto, presso il Tempio di, l’elezione dei quindici consiglieri che

Silviana Siggillino riconfermata alla guida delle Acli Provinciali di Modena

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per qu ... (lapressa.it)

"Le cifre sulla violenza di genere sono spaventose, il 25 ottobre in Italia abbiamo raggiunto i 100 femminicidi - afferma Silviana Siggillino (nella foto) presidente delle Acli provinciali di ... (msn.com)

Daniela Pezza ha ottenuto 12 voti su 14 e resterà in carica per altri tre anni 26 FEB - La dottoressa Daniela Pezzi è stata riconfermata presidente della Consulta regionale per la Salute mentale ... (quotidianosanita.it)

Tiziana Frittelli, DG dell’AO San Giovanni Addolorata di Roma e Presidente di Federsanità Anci Lazio è stata riconfermata alla Presidenza nazionale di Federsanità nel corso della VI Assemblea ... (quotidianosanita.it)

Al termine delle elezioni del Consiglio direttivo della Camera Penale di Cremona e Crema, l’avvocato Micol Parati è stata riconfermata per il prossimo ... Mi riferisco alla cena autogestita del ... (cremonaoggi.it)