Si ribalta con l'auto a Chieti Scalo, traffico in tilt in viale Abruzzo (Di lunedì 28 ottobre 2024) Momenti di paura nella serata di ieri 27 ottobre in viale Abruzzo a Chieti Scalo, dove un'auto si è ribaltata in circostanze ancora da chiarire, richiedendo l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri, i vigili del fuoco Chietitoday.it - Si ribalta con l'auto a Chieti Scalo, traffico in tilt in viale Abruzzo Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Momenti di paura nella serata di ieri 27 ottobre in, dove un'si èta in circostanze ancora da chiarire, richiedendo l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri, i vigili del fuoco

Si ribalta con l'auto a Chieti Scalo, traffico in tilt in viale Abruzzo

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un raro falco pescatore è stato avvistato e fotografato oggi, 25 ottobre, sul fiume Pescara, nella zona di Chieti Scalo, da Riccardo Galizia. Una segnalazione estremamente importante: il falco pescatore Pandion haliaetus in Abruzzo è stato ... (Chietitoday.it)

Venerdì 25 Ottobre al Meat & Friends di Chieti Scalo si terrà la live performance voce piano chitarra di Daniela Del Ponte ( "Due anime", incontro tra il rock e la melodia) Il Live si dividerà in due momenti e con l'ausilio di due ... (Chietitoday.it)

Attimi di paura intorno alle 4 di questa notte a Capaccio Paestum. Una Jaguar con a bordo due giovani di Agropoli si è improvvisamente ribaltata in via Magna Grecia. Per fortuna non ... (msn.com)

Incidente stradale in via Zigarelli ad Avellino. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, polizia e 118. Scontro tra tre auto ad Avellino, una perde il controllo e si ribalta. Coinvolte 5 persone. Tre ... (fanpage.it)

0 Condivisioni FacebookTwitter Subscribe Grave incidente stradale sulla Statale 16 a Lesina. Due trentenni perdono la vita e una persona rimane ferita. Le autorità al lavoro per chiarire le cause. L’i ... (msn.com)