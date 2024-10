Ilrestodelcarlino.it - Sciopero 31 ottobre 2024, dalla scuola alla sanità: possibili disagi a Bologna e in Emilia Romagna

(Di lunedì 28 ottobre 2024), 28– Blocco del pubblico impiego eanche in. Infatti per l’intera giornata di giovedì 31è previsto unonazionale che riguarda chi lavora nel settore pubblico (anche la) e in particolare il settore istruzione, con i comparti dellae dell’università coinvolti. La protesta è nei confronti del governo in meritoprossima legge di Bilancio che prevede il taglio di oltre ottomila posti dal prossimo anno, 5660 tra gli insegnanti e 2710 per il personale Ata. Per il resto del della pubblica amministrazione il turn over è previsto al 25%. Presìdi e flash mob sono previsti in 40 città italiane.