Sara uccisa a 18 anni | Siamo tutti sconvolti Adesso aspettiamo che giustizia sia fatta

(Di lunedì 28 ottobre 2024) COSTA VOLPINO (Bergamo) "Per Costa Volpino questo è un momento di dolore. Sottolineo la vicinanza alla famiglia dia nome di tutta la cittadinanza e ribadisco il nostro no a qualsiasi forma di violenza. Nel nostro piccolo paese non era mai accaduto un fatto così efferato.". A parlare è Federico Baiguini, sindaco di Costa Volpino, dove da ieri non si parla d’altro che del delitto.Centelleghe è stataa 19da compiere tra pochi giorni da un amico e vicino di casa indiano, Jashandeep Badhan, magazziniere in un supermercato, coetaneo con qualche precedente per droga quando era minorenne. "Nei prossimi giorni penseremo alle iniziative da mettere in campo per ricordaree per confrontarci con la nostra popolazione e con le scuole.