Rifacimento rete idrica: 10 milioni di euro per fare partire subito i lavori (Di lunedì 28 ottobre 2024) "E’ stato approvato oggi in commissione Bilancio all’Ars, nell’ambito del disegno di legge sulle variazioni al bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2024-2026, l’emendamento del governo che anticipa 10 milioni di euro per i lavori di Rifacimento della rete idrica di Agrigentonotizie.it - Rifacimento rete idrica: 10 milioni di euro per fare partire subito i lavori Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) "E’ stato approvato oggi in commissione Bilancio all’Ars, nell’ambito del disegno di legge sulle variazioni al bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2024-2026, l’emendamento del governo che anticipa 10diper ididelladi

