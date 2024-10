Passweb per gestione pratiche pensioni dal Ministero 137 milioni di euro Flc Cgil | Contentino per segreterie Rafforzate ragioni sciopero 31 ottobre

Passweb per gestione pratiche pensioni, dal Ministero 13,7 milioni di euro. Flc Cgil: “Contentino per segreterie. Rafforzate ragioni sciopero 31 ottobre” (Di lunedì 28 ottobre 2024) "Apprendiamo che il Consiglio dei Ministri avrebbe previsto nell’ultimo D.L. PNRR un incremento del FMOF, il Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa, di 13.7 milioni di euro, destinati al supporto delle azioni PNRR e al riconoscimento della gravosità della gestione delle pratiche pensionistiche del nuovo sistema INPS, che da quest’anno saranno gestite solo tramite il sistema informatizzato dell’Istituto": così la Flc Cgil in una nota. L'articolo Passweb per gestione pratiche pensioni, dal Ministero 13,7 milioni di euro. Flc Cgil: “Contentino per segreterie. Rafforzate ragioni sciopero 31 ottobre” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) "Apprendiamo che il Consiglio dei Ministri avrebbe previsto nell’ultimo D.L. PNRR un incremento del FMOF, il Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa, di 13.7di, destinati al supporto delle azioni PNRR e al riconoscimento della gravosità delladellestiche del nuovo sistema INPS, che da quest’anno saranno gestite solo tramite il sistema informatizzato dell’Istituto": così la Flcin una nota. L'articoloper, dal13,7di. Flc: “per31” .

Passweb per gestione pratiche pensioni, dal Ministero 13,7 milioni di euro. Flc Cgil: "Contentino per segreterie. Rafforzate ragioni sciopero 31 ottobre"

