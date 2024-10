“Parthenope”, lo sguardo struggente di Sorrentino su bellezza e mistero di Napoli (Di lunedì 28 ottobre 2024) Titolo: Parthenope Titolo originale: Parthenope Regia: Paolo Sorrentino Paese di produzione / anno / durata: Italia, Francia / 2024 / 136 min. Sceneggiatura: Paolo Sorrentino Fotografia: Daria D’Antonio Montaggio: Cristiano Travaglioli Suono: Emanuele Cecere, Silvia Moraes, Mirko Perri, Lele Marchetti Cast: Celeste Dalla Porta, Stefania Sandrelli, Gary Oldman, Silvio Orlando, Luisa Ranieri, Peppe Lanzetta, Isabella Ferrari, Silvia Degrandi, Lorenzo Gleijeses, Daniele Rienzo, Dario Aita, Marlon Joubert, Alfonso Santagata Produzione: Fremantle, The Apartment Pictures, Yves Saint-Laurent, Numero 10 Production, Pathé Films, PiperFilm, A24 Distribuzione: PiperFilm Programmazione: Conca Verde Bergamo, UCI Cinemas Orio, UCI Cinemas Curno, Arcadia Stezzano, Starplex Romano di Lombardia, Treviglio Anteo SpazioCinema Trailer: https://www.youtube. Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Titolo:Titolo originale:Regia: PaoloPaese di produzione / anno / durata: Italia, Francia / 2024 / 136 min. Sceneggiatura: PaoloFotografia: Daria D’Antonio Montaggio: Cristiano Travaglioli Suono: Emanuele Cecere, Silvia Moraes, Mirko Perri, Lele Marchetti Cast: Celeste Dalla Porta, Stefania Sandrelli, Gary Oldman, Silvio Orlando, Luisa Ranieri, Peppe Lanzetta, Isabella Ferrari, Silvia Degrandi, Lorenzo Gleijeses, Daniele Rienzo, Dario Aita, Marlon Joubert, Alfonso Santagata Produzione: Fremantle, The Apartment Pictures, Yves Saint-Laurent, Numero 10 Production, Pathé Films, PiperFilm, A24 Distribuzione: PiperFilm Programmazione: Conca Verde Bergamo, UCI Cinemas Orio, UCI Cinemas Curno, Arcadia Stezzano, Starplex Romano di Lombardia, Treviglio Anteo SpazioCinema Trailer: https://www.youtube.

“Parthenope”, lo sguardo struggente di Sorrentino su bellezza e mistero di Napoli

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Arriva finalmente in sala il Parthenope di Paolo Sorrentino, in cui per la prima volta mette al centro della sceneggiatura una figura femminili, interpretata dalla rivelazione Celeste Dalla Porta. Accanto a lei, Silvio Orlando, Luisa Ranieri e ... (Movieplayer.it)

Il ricordo più bello dei suoi oltre 150 set? «Quando giravo Con gli occhi chiusi di Francesca Archibugi, nel 1988, e organizzavamo belle scampagnate. Una volta ho incontrato persino Gino Bartali: mi ha fatto assaggiare la rosticciana, costine di ... (Iodonna.it)

Non è un film sulla malinconia, neanche sulla nostalgia, ma sul ricordo della bellezza di essere stati ragazzi e di aver creduto nel tutto anche quando non c’è stato niente ... (ilgazzettinovesuviano.com)

Una guida ai tanti temi e alle tante suggestioni che rendono Parthenope un film tanto denso quanto affascinante, in dialogo con lo spettatore e inaccessibile ... (badtaste.it)

Presentato al Festival di Cannes 2024, Parthenope, scritto e diretto da Paolo Sorrentino,girato tra Napoli e Capri, racconta la storia di una bella ragazza della borghesia napoletana, nata nelle acque ... (agenziaradicale.com)