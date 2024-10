Ilgiornaledigitale.it - Nuova Toyota Rav4 2026: informazioni e foto di come sarà

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La, amato SUV crossover di medie dimensioni, rimane uno dei modelli più venduti al mondo. Il modello è noto per il suo spazio, l’efficienza del carburante e l’affidabilità. Essendo il modellopiù venduto in America e tra i più commercializzati anche in Europs, il suo aggiornamento è fondamentale per la reputazione e le finanze dell’azienda. Mentretiene i dettagli della prossimaben nascosti, alcuni spunti possono essere dedotti dalla recente riprogettazione della Camry, che condivide la stessa piattaforma TNGA-K. La Camry ha abbandonato il motore a combustione di base e ora offre solo propulsori ibridi, a trazione anteriore o a trazione integrale con un motore elettrico posteriore aggiuntivo.