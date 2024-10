Oasport.it - Nuoto, Tania Cagnotto nominata vicepresidente del consiglio federale

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Si comincia già a pensare alle prossime Olimpiadi di Los Angeles in casa Italia. Le varie Federazioni si preparano per il futuro, tra cui anche la FIN, la Federazione Italiana, che si è riunita nel primopresieduto dal presidente Paolo barelli e dal segretario generale Antonello Panza. In questa riunione sono stati nominati i tre vice presidenti per questo quadriennio olimpico. Ci sono due conferme, quella di Andrea Pieri, vice presidente Vicario, e del team leader del Settebello Giuseppe Marotta. Con loro c’è anche la nomina di, che lo scorso 7 settembre era stata eletta dall’Assemblea in rappresentanza degli atleti. Dopo una carriera lunghissima, durata vent’anni e con 65 medaglie tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei, è rimasta vicina allo sport nonostante il ritiro del 2020.