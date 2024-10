Novara-LR Vicenza: arbitrerà Andrea Ancora di Roma 1 (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il match tra Novara e L.R. Vicenza, in programma martedi 29 ottobre alle ore 20.45 allo stadio “Silvio Piola”, sarà diretto da Andrea Ancora della sezione di Roma 1.Il direttore di gara ha un precedente con i biancorossi: 1-1 nella sfida contro il Piacenza giocata al Menti nel dicembre 2022 Vicenzatoday.it - Novara-LR Vicenza: arbitrerà Andrea Ancora di Roma 1 Leggi tutta la notizia su Vicenzatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il match trae L.R., in programma martedi 29 ottobre alle ore 20.45 allo stadio “Silvio Piola”, sarà diretto dadella sezione di1.Il direttore di gara ha un precedente con i biancorossi: 1-1 nella sfida contro il Piacenza giocata al Menti nel dicembre 2022

Novara-LR Vicenza: arbitrerà Andrea Ancora di Roma 1

