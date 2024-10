Lapresse.it - Medioriente, Iran a Israele: “Attacco avrà conseguenze amare e inimmaginabili”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Non si abbassa la tensione tra. Teheran avverte Tel Aviv dopo il raid lanciato all’alba del 26 ottobre contro obiettivi militari. “Lesaranno”, ha detto il comandante delle Guardie rivoluzionarieiane, il maggior generale Hossein Salami, in un messaggio in cui ha espresso le sue condoglianze alle famiglie dei quattro soldati uccisi nell’offensiva. Lo riporta l’agenzia di stampaiana Tasnim. Salami ha definito l’“malvagio e aggressivo”, nonché “illegittimo e illegale”, e ha affermato che ha rivelato “l’errore di calcolo del regime sionista e la sua frustrazione sul campo di battaglia nella guerra contro i combattenti del grande fronte della resistenza islamica, specialmente a Gaza e in Libano”.