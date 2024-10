Masters 1000 Parigi-Bercy 2024 | Fognini spreca passa Bublik con un doppio 7-5

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Termina al primo turno del tabellone principale l’avventura di Fabioaldi. L’azzurro classe ’87 è infatti uscito di scena contro Alexander, al termine di un incontro durato un’ora e 28 minuti e conclusosi 7-5 7-5 in favore del kazako. Torna così al successo il numero 33 Atp, che non vinceva da oltre un mese. Sconfitta che brucia invece per, che nelle qualificazioni aveva superato brillantemente Marozsan e Cazaux: rimane il rammarico per una partita condotta bene ma gettata alle ortiche a causa di due pesanti blackout nella parte cruciale dei due set. Niente derby azzurro al secondo turno dunque, conche attende il vincente della sfida tra Arnaldi e Rune.