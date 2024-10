Lapresse.it - Made in Italy, il ‘bello e ben fatto’ vale oltre 161 miliardi

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Iline ben161,3di euro, rappresentando il 26,2% dell’export italiano. E’ quanto emerge dalla 12esima edizione del rapporto del Centro studi di Confindustria ‘Esportare la Dolce vita’, realizzato con il sostegno di UniCredit e in collaborazione con Sace, e presentato a Singapore durante il tour mondiale della nave Amerigo Vespucci. Il rapporto analizza “il potenziale del bello e ben fatto nei mercati mondiali“. Secondo lo studio ile benha “un potenziale di crescita notevole: le quote di mercato che possiamo sottrarre ai concorrenti con una struttura produttiva simile valgono 174,5di euro“. Se l’Italia migliorasse la propria capacità produttiva, “questo si potrebbe tradurre in un incremento delle esportazioni pari a 53,9di euro nei prossimi cinque anni“.