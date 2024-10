Liguria, scontro al veleno Renzi-Conte dopo la sconfitta: «Colpa dei veti su Italia Viva». «Con lui si perde». Orlando: «Campo largo da rivedere» (Di lunedì 28 ottobre 2024) «Questo risultato ci deve fare riflettere, deve fare riflettere il centrosinistra nazionale ma ci deve anche incoraggiare alla battaglia che non è finita e che intendo portare avanti». Sono le prime parole pubbliche di Andrea Orlando dopo che è maturata la sconfitta in Liguria. La vittoria di misura di Marco Bucci è stata subito riconosciuta, col fair play che aveva segnato pure la campagna elettorale. Ma ciò non significa che non lasci l’amaro in bocca. «Sapevamo di dovere contrastare un sistema di potere forte e arroccato ma le forze del centrosinistra hanno collaborato bene – ragiona Orlando – anche se abbiamo pagato qualche problema di troppo del Campo largo». Leggi tutta la notizia su Open.online (Di lunedì 28 ottobre 2024) «Questo risultato ci deve fare riflettere, deve fare riflettere il centrosinistra nazionale ma ci deve anche incoraggiare alla battaglia che non è finita e che intendo portare avanti». Sono le prime parole pubbliche di Andreache è maturata lain. La vittoria di misura di Marco Bucci è stata subito riconosciuta, col fair play che aveva segnato pure la campagna elettorale. Ma ciò non significa che non lasci l’amaro in bocca. «Sapevamo di dovere contrastare un sistema di potere forte e arroccato ma le forze del centrosinistra hanno collaborato bene – ragiona– anche se abbiamo pagato qualche problema di troppo del».

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Deve farlo solo per andare contro di lei" : Affari Tuoi - la mamma di Stefano massacrata dopo la puntata

(Liberoquotidiano.it)

Ad Affari Tuoi è la serata di Zorro, Stefano dalla Toscana. In questa puntata di lunedì 28 ottobre, il concorrente è ha accompagnato dalla mamma Lucia. La partita scorre via liscia con i pacchi blu che volano via ma con i rossi pesanti che ...

Bologna Milan - il sindaco Lepore non ha dubbi : «Non si deve giocare la partita - non possiamo pensare a questo dopo l’alluvione»

(Calcionews24.com)

Bologna Milan, il sindaco Lepore conferma che il match non si deve giocare dopo l’alluvione. Le dichiarazioni del primo cittadino Il sindaco di Bologna, Lepore, con un video su Instagram ha ribadito che la partita tra Bologna e Milan di sabato non ...

Liguria, allerta arancione estesa al genovesato e Savona

(msn.com)

Arpal ha allungato l'allerta arancione sul levante ligure fino alle 12 di domani sabato 26 ottobre, a cui seguirà un'allerta gialla. Sul centro e versanti padani di levante l'allerta diventerà arancio ...

Liguria, perché Meloni è riuscita a riconquistare la Regione nonostante il caos Toti

(msn.com)

L’indice è puntato anzitutto sul leader M5s che prima con il veto su Matteo Renzi e Italia Viva e poi con lo scontro alla vigilia del voto con Beppe Grillo, genovese Doc, non ha certo favorito il cand ...

Regionali Liguria, Renzi al vetriolo: "Oggi perdono Conte e chi mette veti"

(tg.la7.it)

Dopo la sconfitta di Andrea Orlando e della coalizione di centrosinistra scatta la polemica di Matteo Renzi. Una stilettata al Giuseppe Conte e ai veti che hanno escluso dal "campo largo" Italia Viva.

Salanetti, ancora polemiche. Consiglio aperto al ’veleno’. Lo scontro andrà in Regione

(msn.com)

Video Liguria scontro Video Liguria scontro

I residenti non lo vogliono. E noi saremo al loro fianco fino in fondo. Non ci fermeremo". Intanto, il consigliere regionale della Lega Massimiliano Baldini, (intervenuto anche ieri), parlerà ...