Liguria: Renzi, 'oggi perde chi mette veti, perde Conte e chi ha messo veti su Iv' (Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Auguro buon lavoro a Marco Bucci, nuovo presidente della Liguria. Spero di cuore che faccia bene, perché questa regione ha bisogno di una leadership forte e credibile dopo gli scandali e le polemiche. Saluto la battaglia di Andrea Orlando: ha combattuto una partita equilibrata e ha perso per un pugno di voti". Così Matteo Renzi sui social. "oggi ha perso soprattutto chi concepisce la politica come uno scontro personale, come un insieme di antipatie e vendetta. Ha perso chi mette i veti. Ha perso chi non si preoccupa di vincere ma vuole solo escludere e odiare. Ha perso Giuseppe Conte, certo, e tutti quelli che con lui hanno alzato veti contro Italia Viva". "Solo le mie preferenze personali delle Europee sarebbero bastate a cambiare l'esito della sfida, solo quelle. Liberoquotidiano.it - Liguria: Renzi, 'oggi perde chi mette veti, perde Conte e chi ha messo veti su Iv' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Auguro buon lavoro a Marco Bucci, nuovo presidente della. Spero di cuore che faccia bene, perché questa regione ha bisogno di una leadership forte e credibile dopo gli scandali e le polemiche. Saluto la battaglia di Andrea Orlando: ha combattuto una partita equilibrata e ha perso per un pugno di voti". Così Matteosui social. "ha perso soprattutto chi concepisce la politica come uno scontro personale, come un insieme di antipatie e vendetta. Ha perso chi. Ha perso chi non si preoccupa di vincere ma vuole solo escludere e odiare. Ha perso Giuseppe, certo, e tutti quelli che con lui hanno alzatocontro Italia Viva". "Solo le mie preferenze personali delle Europee sarebbero bastate a cambiare l'esito della sfida, solo quelle.

Liguria: Renzi, 'oggi perde chi mette veti, perde Conte e chi ha messo veti su Iv'

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Seggi chiusi e spoglio in corso in Liguria dove domenica e lunedì, fino alle 15, si è votato per il rinnovo del consiglio regionale dopo il terremoto giudiziario che ha indotto l’ex governatore Giovan ... (ilriformista.it)

«Le gravi e devastanti condizioni metereologichein Liguria e, in particolare ... nonostante il nostro invito ad aggiungere la giornata di martedì per il voto, ad oggi non sappiamo quali iniziative in ... (ilmessaggero.it)

I cittadini sono chiamati a votare per l'elezione del presidente della giunta regionale e dei membri del Consiglio regionale. I candidati in lizza sono nove, tra cui l'attuale sindaco di Genova Marco ... (today.it)

Liguria al voto per le elezioni regionali. Dopo il voto di oggi, 27 ottobre, i seggi sono aperti dalle 7 ... ex ministro dei governi Letta, Renzi, Gentiloni e Draghi supportato dal campo largo. Oltre ... (tg24.sky.it)

Elezioni Liguria 2024, presentate le liste: il campo largo perde Renzi e Magi La strada di Andrea Orlando verso la poltrona della presidenza della Regione Liguria si è complicata improvvisamente. (tag24.it)