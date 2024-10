Ilfattoquotidiano.it - Le piazze per la pace ignorate dai media: così la stampa bellicista si mette al servizio della guerra

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ho partecipato anch’io, a Firenze, al lungo serpentone arcobaleno che sabato 26 ottobre ha attraversato l’Italia da Milano a Palermo, passando per Torino, Roma, Cagliari e Bari: oltre ottantamila persone hanno unito il Paese da Nord a Sud per chiedere alle istituzioni nazionali e internazionali, ancora una volta, di fermare tutte le guerre, perché il tempoè ora. Promosso da una amplissima piattaforma organizzativa – sottoscritta dalle reti Europe for Peace, Rete italianae disarmo, Fondazione Perugia-Assisi. AssisiGiusta e Sbilanciamoci – ha reso visibile il sentimento largamente maggioritario tra i cittadini italiani: è necessario l’impegno dei governi per far cessare il fuoco, imtamente, in tutti gli scenari di, dal Medio Oriente all’Ucraina, operando attivamente per una risoluzione nonviolenta delle controversie internazionali.