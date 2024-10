Le città dei morti: cripte, mausolei, sepolcreti antichi a Gravina (Di lunedì 28 ottobre 2024) Domenica 03 ore 10.00 appuntamento con un NUOVO ITINERARIO: "LE città DEI morti: cripte, mausolei, sepolcreti antichi A Gravina" Il culto dei morti, le pratiche funerarie e la loro evoluzione attraverso i millenni, i simboli e i segni, le testimonianze monumentali e archeologiche: saranno i temi Baritoday.it - Le città dei morti: cripte, mausolei, sepolcreti antichi a Gravina Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Domenica 03 ore 10.00 appuntamento con un NUOVO ITINERARIO: "LEDEI" Il culto dei, le pratiche funerarie e la loro evoluzione attraverso i millenni, i simboli e i segni, le testimonianze monumentali e archeologiche: saranno i temi

Le città dei morti: cripte, mausolei, sepolcreti antichi a Gravina

