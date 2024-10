L'artista si è raccontata a "Verissimo", nel salotto tv di Silvia Toffanin (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ornella Vanoni è la vera Signora della musica italiana. Dopo aver festeggiato i suoi meravigliosi 90 anni, l’artista ha pubblicato un nuovo album e continua a essere la colonna sonora della vita di ognuno di noi. Iodonna.it - L'artista si è raccontata a "Verissimo", nel salotto tv di Silvia Toffanin Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ornella Vanoni è la vera Signora della musica italiana. Dopo aver festeggiato i suoi meravigliosi 90 anni, l’ha pubblicato un nuovo album e continua a essere la colonna sonora della vita di ognuno di noi.

L'artista si è raccontata a "Verissimo", nel salotto tv di Silvia Toffanin

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Assisi, sofisticate tecnologie permettono alla pietra di illustrare le bellezze della città L’idea dell’artista umbro Matteo Peducci. Il sindaco: "Così valorizziamo le nostre eccellenze". (lanazione.it)

«Non era facile per le donne essere artiste e non si è mai confrontata con il mercato. Le sue opere sono in collezioni di familiari, amici, conoscenti». Così, la ... (corriereadriatico.it)

Abbiamo incontrato Isabella Mari, giovane (e brava) regista che ha dato corpo e voce al progetto teatrale curato da Marina Rippa. Si dice di me è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma. (msn.com)