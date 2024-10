Calciomercato.it - Juventus-Inter non è finita: il piano di Giuntoli per blindare il colpaccio

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Laa caccia di un attaccante per il mercato di gennaio: c’è un nome sempre presente nella lista del Dt bianconeroNon è un mistero il debole di Cristianoper Jonathan David, attaccante che l’attuale responsabile dell’area tecnica dellasegui fin dai tempi del Napoli. Cristiano(LaPresse) – Calciomercato.itAnche perché un attaccante come David alla Juve servirebbe eccome in questo momento, considerando che l’attacco dei bianconeri per il momento è tutto sulle spalle di Dusan Vlahovic a causa del lungo stop per infortunio di Milik. Peccato però che il canadese non sia eleggibile a gennaio per la ‘Vecchia Signora’, visto che la società bianconera non avrà slot liberi alla riapertura del mercato.