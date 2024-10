Liberoquotidiano.it - "Invece di guardare il cellulare...", "Non inizi la lezioncina": Azzaro-Gasparri, volano stracci

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Scontro di fuoco tra Angelae Maurizioa L'Aria che tira, nello studio di David Parenzo, su La7. Al centro del dibattito l'inchiesta milanese che avrebbe scoperchiato una rete di hacker responsabile di spionaggio politico e industriale. "Io volevo fare delle considerazioni anche approfittando della presenza di, che magari mi ascoltadiil", ha cominciato la giornalista del Quotidiano del Sud. Che in questo modo ha subito fatto infuriare il senatore di Forza Italia. "Io ascolto sempre, guardi, non si preoccupi! - ha controbattuto-. Non cominci con la, si possono fare varie cose contemporaneamente". "È multitasking", ha aggiunto scherzosamente il conduttore. Ma laha insistito: "È comunque un segno di scortesia se uno sta al". "Siamo a scuola", ha replicato ironicamente il senatore azzurro.