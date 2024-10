In Liguria Meloni rifiata: rischio cappotto a Regionali è fugato (Di lunedì 28 ottobre 2024) Giorgia Meloni tira un sospiro di sollievo e festeggia la vittoria di Marco Bucci alle elezioni Regionali in Liguria. "Congratulazioni a Marco Bucci per la vittoria alle elezioni Regionali in Liguria! Ancora una volta, il centrodestra unito ha saputo rispondere alle aspettative dei cittadini, che confermano la loro fiducia nelle nostre politiche e nella concretezza dei nostri progetti", ha scritto la premier su X. "Con la sua guida - ha aggiunto - la Liguria potrà contare su un amministratore capace e determinato, pronto a lavorare instancabilmente per il bene di tutti i liguri. Avanti, insieme, con la stessa dedizione che guida la nostra azione in tutta Italia".Nelle scorse settimane, il possibile "3-0" del centrosinistra, decantato da Elly Schlein, considerando anche i prossimi voti in Emilia-Romagna e Umbria, aveva impensierito non poco l'inquilina di Palazzo Chigi. Ilfogliettone.it - In Liguria Meloni rifiata: rischio cappotto a Regionali è fugato Leggi tutta la notizia su Ilfogliettone.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Giorgiatira un sospiro di sollievo e festeggia la vittoria di Marco Bucci alle elezioniin. "Congratulazioni a Marco Bucci per la vittoria alle elezioniin! Ancora una volta, il centrodestra unito ha saputo rispondere alle aspettative dei cittadini, che confermano la loro fiducia nelle nostre politiche e nella concretezza dei nostri progetti", ha scritto la premier su X. "Con la sua guida - ha aggiunto - lapotrà contare su un amministratore capace e determinato, pronto a lavorare instancabilmente per il bene di tutti i liguri. Avanti, insieme, con la stessa dedizione che guida la nostra azione in tutta Italia".Nelle scorse settimane, il possibile "3-0" del centrosinistra, decantato da Elly Schlein, considerando anche i prossimi voti in Emilia-Romagna e Umbria, aveva impensierito non poco l'inquilina di Palazzo Chigi.

