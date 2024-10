Ilfattoquotidiano.it - In carcere ma da star di Tiktok: non chiamatele più baby gang

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Sbarre di ferro che diventano cornici di. Una mano che stringe un cellulare di contrabbando, un Maranza che sfoggia la sua tuta firmata nel corridoio di unitaliano, mentre il suo ultimo video raccoglie migliaia di visualizzazioni. Benvenuti neldel 2024, dove le celle si trasformano in set improvvisati e i detenuti, tra minori, giovani e vecchi adulti, si sfidano a colpi di followers. Video che trasformano la detenzione in una farsa social. Scene spesso ricreate, ma non per questo meno pericolose, in una spirale perversa che sta contagiando le carceri della penisola. Le nostre strade sono diventate il palcoscenico di una generazione persa tra like e manette, dove ogni pestaggio è una storia in evidenza, ogni rissa una diretta streaming, ogni goccia di sangue un trend potenziale.