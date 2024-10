Imparate dai gatti: 10 lezioni di vita felina per noi umani. (Di lunedì 28 ottobre 2024) Imparate dai gatti, loro sì che sanno vivere. Chi possiede un felino sa bene di cosa stiamo parlando. Basta osservarli nelle quotidianità per rilevare alcuni aspetti salienti del loro carattere: il loro spirito libero non li rende propriamente animali addomesticabili, sono loro che scelgono se essere mansueti e obbedienti. Affascinanti, sinuosi e maestosi, sanno comunicare gli stati d’animo con un semplice movimento della coda, contemplano il silenzio, si fondono con esso in un’estasi assorta. Sfuggono a regole e insegnamenti, selvatici di natura, basano la loro convivenza con l’essere umano sul reciproco rispetto e ci insegnano a meglio trascorrere il nostro tempo qui sulla terra! Pronte? Via! Imparate dai gatti: le lezioni di vita felina. Donnaup.it - Imparate dai gatti: 10 lezioni di vita felina per noi umani. Leggi tutta la notizia su Donnaup.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)dai, loro sì che sanno vivere. Chi possiede un felino sa bene di cosa stiamo parlando. Basta osservarli nelle quotidianità per rilevare alcuni aspetti salienti del loro carattere: il loro spirito libero non li rende propriamente animali addomesticabili, sono loro che scelgono se essere mansueti e obbedienti. Affascinanti, sinuosi e maestosi, sanno comunicare gli stati d’animo con un semplice movimento della coda, contemplano il silenzio, si fondono con esso in un’estasi assorta. Sfuggono a regole e insegnamenti, selvatici di natura, basano la loro convivenza con l’essere umano sul reciproco rispetto e ci insegnano a meglio trascorrere il nostro tempo qui sulla terra! Pronte? Via!dai: ledi

Imparate dai gatti: 10 lezioni di vita felina per noi umani.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'Italia non è un paese per giovani, si suol dire. Eppure, delle eccezioni ci sono: qualche giovane che riesce ad avviare la propria carriera professionale prima dei fatidici -enta c'è. In questo caso addirittura poco dopo i 20. Agnese Loss ha 22 ... (Gamberorosso.it)

Nelle scorse ore un gatto molto magro e trasandato, particolarmente affamato, ha raggiunto un balcone di una casa in via Tirino, a Pescara. Probabilmente è stato attirato dal cibo che la proprietaria dell’abitazione stava mettendo ai suoi due ... (Ilpescara.it)

Per far sì che i gatti sporchino dove devono, impara a gestire e usare in modo corretto la lettiera: ecco i dieci consigli che dovresti seguire. Per far sì che i gatti sporchino dove devono, impara a ... (deabyday.tv)

Vediamo ad esempio una breve lista di nomi per gatti dal suono divertente e accattivante che risultano simpatici solo a pensarli. 10. Nomi nerd per gatti: Pixel Ispiriamoci al mondo della tecnologia ... (deabyday.tv)

Uno studio prova che, nonostante tutte le apparenze contrarie, i nostri furtivi amici felini potrebbero effettivamente ascoltare ciò che diciamo ... (agi.it)