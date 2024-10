Sport.quotidiano.net - Il commento del mister. Salmi e un successo sfiorato: "Faccio i complimenti ai ragazzi»

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ha cullato nel finale anche il sogno di vincerla, quando il Tau è rimasto in dieci, maFrancescofa comunque ialla sua squadra per il pari con la capolista. "Abbiamo fatto un’ottima gara – le sue parole – contro una squadra che merita il primo posto, è stata una bella partita, con due squadre che hanno giocato nonostante il campo pesante. Forse ai punti abbiamo fatto qualcosa in più, quando eravamo in undici contro dieci abbiamo fatto di tutto per vincerla ma non ci siamo riusciti.però ialla squadra perché abbiamo subìto un sacco di critiche che questo gruppo e questinon meritano. Vanno invece elogiati per la prestazione, la voglia e l’impegno che mettono tutte le settimane negli allenamenti. In alcune gare abbiamo sbagliato ma è stata la troppa voglia di giocare sempre per vincere".