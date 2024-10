Iltempo.it - Il ciclone Capezzone si abbatte sul M5S: "Banda di incapaci, chi non ha fatto disastri?"

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Altro che maretta. Tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, ormai, è scontro aperto. Il fondatore del Movimento 5 Stelle ha postato sul suo blog un video ad altissima tensione diretto all'attuale leader di partito: "Non voglio assolutamente fare casino, io rivendico da creatore del movimento il mio diritto all'estinzione del movimento. Io quando vedo questa bandiera dei 5 Stelle con davanti il mago di Oz che parla di democrazia diretta mi viene un buco nello stomaco". La replica dell'ex premier non si è fatta attendere: "Un padre ha il diritto a dar la vita, non a dare la morte ai figli. Quindi non esiste la possibilità che uno si arroghi il diritto, con prepotenza, di determinare l'estinzione". Che cosa sta succedendo? Il rischio è che rimangano solo le carte bollate e il tentativo di duplicare (fuori tempo) la creatura politica che il M5S è stato.