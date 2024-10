I Thirty seconds to Mars per la prima volta a Napoli, il 6 luglio 2025 all’Arena Flegrea (Di lunedì 28 ottobre 2024) Dopo il grande successo del Seasons World Tour 2024 nei palazzetti di Bologna e Torino, i Thirty seconds To Mars arrivano in Italia con quattro imperdibili appuntamenti nel 2025. Domenica 6 luglio si esibiranno per la prima volta a Napoli, all’Arena Flegrea per l’ottava edizione del Noisy Naples Fest. Oltre alla tappa napoletana, unica data al sud Italia, la band californiana sarà anche a Milano il 2 luglio all’Ippodromo Snai San Siro, il 3 luglio alla Casa Rossa Arena di Gorizia e l’8 luglio al Collisioni di Alba. A partire dalle ore 10:00 di martedì 29 ottobre, i biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 10:00 di giovedì 31 ottobre su etes.it, ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Dopo il grande successo del Seasons World Tour 2024 nei palazzetti di Bologna e Torino, iToarrivano in Italia con quattro imperdibili appuntamenti nel. Domenica 6si esibiranno per laper l’ottava edizione del Noisy Naples Fest. Oltre alla tappa napoletana, unica data al sud Italia, la band californiana sarà anche a Milano il 2all’Ippodromo Snai San Siro, il 3alla Casa Rossa Arena di Gorizia e l’8al Collisioni di Alba. A partire dalle ore 10:00 di martedì 29 ottobre, i biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 10:00 di giovedì 31 ottobre su etes.it, ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.

