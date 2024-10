Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 28 ottobre 2024: film e intrattenimento

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Su Rai Uno I casi di Teresa Battaglia, su Canale 5 Grande fratello. Guida aiTv della serata di lunedì 28Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 28? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.21 L’uomo nel buio – Man in the dark. Il veterano di guerra, non vedente, Norman Nordstrom, si è trasferito e ha incontrato Phoenix: una ragazzina che prende sotto la sua ala protettiva addestrandola come una marine. Anche questa volta la sua abitazione è assediata da una banda di criminali, i quali sequestrano Phoenix. Rimasto solo con il suo fedele rottweiler, Norman si mette in viaggio alla ricerca della ragazza e dei suoi rapitori.