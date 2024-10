Gaeta.it - Gorizia ospiterà i Thirty Seconds to Mars: il concerto per Go!2025 colora la capitale europea della cultura

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’attesa è palpabile per ildeitoche si terrà ail 3 luglio 2025, in coincidenza con Go!2025, l’iniziativa che vede Nova Gorica eunite come. Questo evento, promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia, rappresenta un’opportunità unica sia per gli amantimusica che per chi desidera scoprire il fascino di questi luoghi. La performancerock band californiana non solo promette di attrarre fan da ogni parte, ma si inserisce in un programma più ampio che cercherà di valorizzare al meglio il territorio. Ildeito: una tappa da non perdere L’annuncio dell’evento ha entusiasmato i fan e gli abitantiregione.