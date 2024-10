Lettera43.it - Gli spioni e la fuga di Artem Uss, lo strano dress code alla festa di De Benedetti e altre pillole

(Di lunedì 28 ottobre 2024) A Milano girano voci di ogni tipo dopo l’ultimo caso di spionaggio che coinvolge manager ed ex super poliziotti. Tanto che ci si chiede se qualcuno tra gli indagati possa avere avuto un ruolo nellarocambolesca del potentissimo magnate russoUss, evaso dagli arresti domiciliari a Basiglio. In che senso? Le indagini sui casi più delicati portano sempre ad arrivare vicino ad ex appartenenti alle forze dell’ordine che hanno poi intrapreso un percorso professionale autonomo, conservando all’interno delle istituzioni rapporti solidissimi con i colleghi. Quelli che detengono ufficialmente le chiavi per aprire porte impossibili da scardinare, se non avendo un “basista statale” all’interno. Fino a oggi per l’incredibiledel russo è stato accusato Dmitry Chirakadze, residente in Svizzera, ritenuto uno dei promotori e organizzatori dell’evasione.