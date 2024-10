Ghali: “In Palestina non è guerra ma genocidio” (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Non sono stato invitato, forse perché parlo di Palestina, che non è proprio una guerra ma un genocidio". A dirlo è Ghali, poche ore prima di salire sul palco del Forum di Assago commentando la sua assenza al concerto ‘Per la Pace – Live contro le guerre’, che si è tenuto il 23 L'articolo Ghali: “In Palestina non è guerra ma genocidio” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Non sono stato invitato, forse perché parlo di, che non è proprio unama un". A dirlo è, poche ore prima di salire sul palco del Forum di Assago commentando la sua assenza al concerto ‘Per la Pace – Live contro le guerre’, che si è tenuto il 23 L'articolo: “Innon èma” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Ghali: “In Palestina non è guerra ma genocidio”

