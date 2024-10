Funghi velenosi acquistati da un venditore abusivo: gravissimo un uomo di 49 anni (Di lunedì 28 ottobre 2024) Mercallo (Varese) , 28 ottobre 2024 – Ancora un avvelenamento causato dall’ingestione di Funghi velenosi. Ricoverato a Niguarda in gravi condizioni un quarantanovenne di Mercallo che avrebbe consumato dell’Amanita Phalloides. I primi sintomi venerdì, quando il quarantanovenne è arrivato all’ospedale di Angera con un quadro clinico che si è presentato subito molto serio. Quindi il trasferimento a Milano. Secondo quando riferito ai medici, l’uomo avrebbe acquistato i Funghi da un venditore ambulante. In queste settimane si vedono fermi lungo le strade con i loro furgoni i venditori di Funghi che espongono cesti con la merce, anche a poco prezzo. E dopo il ricovero dell’avvelenato, è caccia a chi ha venduto la cassetta con il fungo velenoso, finito per errore tra gli esemplari commestibili. Ilgiorno.it - Funghi velenosi acquistati da un venditore abusivo: gravissimo un uomo di 49 anni Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Mercallo (Varese) , 28 ottobre 2024 – Ancora un avvelenamento causato dall’ingestione di. Ricoverato a Niguarda in gravi condizioni un quarantanovenne di Mercallo che avrebbe consumato dell’Amanita Phalloides. I primi sintomi venerdì, quando il quarantanovenne è arrivato all’ospedale di Angera con un quadro clinico che si è presentato subito molto serio. Quindi il trasferimento a Milano. Secondo quando riferito ai medici, l’avrebbe acquistato ida unambulante. In queste settimane si vedono fermi lungo le strade con i loro furgoni i venditori diche espongono cesti con la merce, anche a poco prezzo. E dopo il ricovero dell’avvelenato, è caccia a chi ha venduto la cassetta con il fungo velenoso, finito per errore tra gli esemplari commestibili.

