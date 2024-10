Oasport.it - F1, George Russell: “Buona prima parte di gara, sorpreso dal salto in avanti delle Ferrari”

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024)non ha troppi motivi per sorridere al termine del Gran Premio del Messico, ventesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Città del Messico, intitolato agli “Hermanos Rodriguez” il pilota inglese ha tagliato il traguardo in quinta posizione e, come se non bastasse, ha subito anche il sorpasso finale del compagno di scuderia Lewis Hamilton, cedendo quindi nel confronto diretto nel team di Brackley. Torniamo ai risultati. Carlos Sainz ha centrato uno splendido successo distanziando di 4.7 secondi Lando Norris, quindi di 34.3 Charles Leclerc dopo aver messo a segno il giro più veloce in. Quarta posizione per laMercedes di Lewis Hamilton a 44.7, mentre è quinto proprioa 48.5, che ha preceduto un penalizzato Max Verstappen che chiude sesto a quasi un minuto.