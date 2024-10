Ilrestodelcarlino.it - Eventi oggi a Bologna: cosa fare lunedì 28 ottobre

(Di lunedì 28 ottobre 2024), 282024 - Ecco qui una serie di appuntamenti che potete seguire28, a. Alle 18, in Salaborsa Ameya Gabriella Canovi parla del suo libro "Dentro di me c'è un posto bellissimo. Imparare a volersi bene affinché l’amore accada”. Sempre alle 18, alla Libreria Coop Ambasciatori c’è la presentazione del libro “Questa terra è nostra da sempre. Israele e Palestina” di Arturo Marzano. Alle 20.30, l’Auditorium Manzoni ospita Raffaele Pe per “La Lira di Orfeo”, progetto interamente dedicato a Vivaldi, autore celeberrimo del quale però molto ancora c’è da conoscere. Alle 21.15, al teatro Duse arriva Cécile McLorin Salvant, una delle punte di diamante della nuova generazione di eroine del canto jazz profondamente ancorato nella matrice afroamericana. Alle 21.