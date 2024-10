Edison lancia il suo social housing per i giovani neolaureati (Di lunedì 28 ottobre 2024) Un piano di company social housing per offrire ai neolaureati una casa, ma senza i costi che questa richiederebbe nelle grandi città come Milano. Si chiama ‘Una casa per i giovani’ ed è il nuovo progetto lanciato dalla società di fornitura energetica Edison. Come funziona L’obiettivo Milanotoday.it - Edison lancia il suo social housing per i giovani neolaureati Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Un piano di companyper offrire aiuna casa, ma senza i costi che questa richiederebbe nelle grandi città come Milano. Si chiama ‘Una casa per i’ ed è il nuovo progettoto dalla società di fornitura energetica. Come funziona L’obiettivo

Edison lancia il suo social housing per i giovani neolaureati

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tra circa un mese, il 28 novembre, il Consiglio di Stato deciderà sul ricorso della Green Stone Sicaf Spa contro il Tar del Lazio, che il 15 maggio ha dato ragione ai cittadini contrari al progetto di edificazione nell'area dell'ex clinica Villa ... (Romatoday.it)

Il nuovo bando per l'housing sociale di Ater Roma è stato pubblicato sul sito dell'azienda il 18 ottobre, preannunciato in una riunione con i sindacati circa due settimane prima. Il secondo bando in assoluto, dopo quello del 2019, che metterà a ... (Romatoday.it)

Un piano di company social housing per offrire ai neolaureati una casa, ma senza i costi che questa richiederebbe nelle grandi città come Milano. Si chiama ‘Una casa per i giovani’ ed è il nuovo ... (milanotoday.it)

L’iniziativa di Edison è parte di un più ampio programma di inserimento dei giovani neolaureati in azienda che prevede anche un piano triennale di formazione e sviluppo, modalità e tempi di lavoro che ... (rinnovabili.it)

Colombo (Edison): "Con questa nuova politica dedicata ai giovani neolaureati offriamo un progetto di sviluppo professionale e al contempo un aiuto concreto" ... (affaritaliani.it)